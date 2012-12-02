Irak Cumhurbaşkanı Talabani: Haşimi'nin görevi düşmüştür

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Tarık el-Haşimi'nin, hakkında verilen idam kararından ötürü Irak Ceza Kanunu'nun 90. maddesi gereği cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin düştüğünü söyledi.

Irak'taki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Talabani, şunları söyledi:

“Ben, anayasaya ve kanunlara bağlılık yemini ettim. Irak Yüksek Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği karar ile kardeşim Tarık Haşimi'nin, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi düşmüştür. Bu durum Irak Ceza Kanunu'nun 90. maddesi ile belirlenmiştir.”

Irak Ceza Kanunu'na göre, mahkemenin hakkında böyle bir karar vermesi halinde kişinin görevlerinin düşeceğine işaret eden Talabani,”Sayın Haşimi de, mahkemenin hakkında verdiği karar dolayısıyla cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini kaybetmiştir” dedi.

Talabani, cumhurbaşkanı yardımcısını belirleme gibi bir yetkisinin bulunmadığını belirterek, kendisinin sadece parlamento tarafından seçilen cumhurbaşkanı yardımcısını onama yetkisi bulunduğunu kaydetti

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi ve Özel Kalem Müdürü Ahmed Kahtan, önce bir avukat ve bir subayı öldürmeye azmettirmekten sonra da Irak İçişleri Bakanlığı'ndaki bir görevlinin öldürülmesi emrini vermekten 2 kez idam cezasına çarptırılmıştı.

Son olarak Haşimi ve Kahtan hakkında, bomba yüklü araçlarla Kerbela'daki Hz. Hüseyin Türbesi'ne ve Şiilere yapılan saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle Irak Ceza Mahkemesi tarafından 4 Kasım'da 3'üncü kez idam cezası verilmişti.

'Esed'dan halkının taleplerini yerine getirmesini istedim'

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Talabani, yardımcısı Adil Abdulmehdi ile birlikte Suriye krizinin diyalog içinde ve barışçıl yollarla çözülmesi için büyük çaba harcadığını söyledi.

Talabani, “Suriye'de olaylar henüz bu kadar büyümemişken, bizzat kardeşim Beşşar el-Esad'a 3 mektup yazdım. Adil, bu mektupları Esad'a teslim etti. Bu mektuplarda Esad'dan, reformlara öncelik vermesi ve halkının taleplerini yerine getirmesini istedim. Aynı zamanda Suriye muhalefeti ile de iletişime geçtik. Ne yazık ki, bütün bu isteklerim yerine getirilmedi” dedi.

Suriye'de demokrasiyi ve Suriye halkının demokratik bir rejim hakkını desteklediğini belirten Talabani, “Ancak bunun barışçıl bir şekilde elde edilmesini destekliyorum, yabancı askeri müdahalelerle değil. Ne Türkiye ne Katar ne de Avrupa'nın müdahalesinden yanayım” şeklinde konuştu.

Talabani ayrıca, siyasi çözüm çağrısı yapan Suriyeli muhalifler ile bir ilişkisinin olmadığını kaydetti.