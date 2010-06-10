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Ekonomi

Irak çiftçilerini korumak için önlem aldı

Irak'ın çiftçilerini korumak için sebze ithalatını yasakladığı bildirildi.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Irak'ın çiftçilerini korumak için sebze ithalatını yasakladığı bildirildi. Yasağın, ürettiklerinin büyük bölümünü Irak'a satan Ürdün, Suriye ve İran için kötü bir haber olduğu bildiriliyor.


Tarım Bakanı Yardımcısı Subhi El Cumali, Bakanlığının yeni bir emre kadar komşu ülkelerden her türlü sebze ithalatını yasaklamaya karar verdiğini söyledi. Cumali, yasaklama kararını, yerel üretimin uygun fiyattan, yerel ihtiyaçları karşılayacağından emin olduktan sonra aldıklarını ifade etti. Bakanlık geçen yıl da yerel üreticileri korumak için domates, salatalık, patlıcan, soğan, fasulye ve bamya gibi ürünleri de kapsayan kısmi yasaklama getirmişti.


Iraklı çiftçiler 2003 yılında Saddam Hüseyin iktidardan düştüğünden beri ucuz ithalat yapılmasından şikayet ediyordu. Yasağın, ürettiklerinin büyük bölümünü Irak'a satan Ürdün, Suriye ve İran için kötü bir haber olduğu bildiriliyor.

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