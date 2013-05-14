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Dünya

Irak, 'çekilme'yi BM'ye şikayet edecek

Irak, PKK'nın ülkenin kuzeyine çekilmesinden duyduğu rahatsızlığı BM'ye iletecek...

14 Mayıs 2013 21:11

PKK üyelerinin Türkiye'den ayrılarak ülkenin kuzeyine çekilmesine karşı çıkan Irak, BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK militanlarının Türkiye'den çekilerek Irak topraklarına girmesine karşıyız. Bu Irak'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlaldir. İki ülkenin de komşularıyla ilişkisine ve ortak çıkarlarına zarar verir" denildi.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda söz konusu meseleyi detaylı bir şekilde ele aldığı vurgulanarak, "Irak hükümeti, bölgede yaşanan problemlere barışçıl çözümlerle yaklaşırken, diğer taraftan bu problemlerin ülkesine ve milli egemenliğine zarar vermesini kabul edemez. Irak, her iki ülkenin güvenliğinin sağlanması ve ülkemize yönelik ihlallere engel olunması için BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet başvurusunda bulunma kararı aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na Irak'ın egemenliğinin savunulması için yazı gönderdiği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta PKK'lıların, Irak topraklarına girmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ise süreci olumlu karşıladıklarını ve "sürecin iyi bir şekilde sonuçlanması için ellerinden gelen bütün yardımları yapmaya hazır olduklarını" ifade etmişti.

 

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