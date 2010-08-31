'Irak bugün egemen ve bağımsız bir ülkedir'

T24- Irak Başbakanı Nuri el Maliki, bundan böyle Irak güvenlik güçlerinin ülke içindeki ve dışındaki her türlü tehditle baş edeceğini kaydetti.



Televizyondan Irak halkına bir konuşma yapan Başbakan el Maliki, "Irak bugün egemen ve bağımsızdır. Güvenlik güçlerimiz, ülkede güvenliği sağlama ve koruma işini üzerine alacak, ülkeye içerden ya da dışardan yöneltilecek tüm tehditleri ortadan kaldıracaktır." dedi.



Joe Biden'dan sürpriz ziyaret





Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Bağdat'a beklenmedik bir ziyaret yapıyor.

Biden'ın Iraklı liderlere, Irak'la uzun vadeli bir ortaklık istedikleri mesajını vermesi bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, Irak Başbakanı Nuri el Maliki'yle de görüşecek olan Joe Biden, temasları sırasında Iraklı liderlerden yeni hükümeti kurma yönelik görüşmeleri tamamlamalarını isteyecek.

Irak 'ta seçimler 7 Mart tarihinde yapılmış, seçimde hiçbir parti çoğunluğu elde edememişti.

Başkan Yardımcısı Biden, düzenlenecek "Komuta Teslimi ve Görev Değişimi" töreninde, Obama yönetimini temsil edecek.

Irak, ABD öncülüğündeki güçlerce 2003 yılı Mart'ında işgal edilmişti.

"Irak'ın Özgürlüğü" adını taşıyagelen Irak'taki Amerikan operasyonlarının adı, "Yeni Şafak Operasyonu" olarak değiştirilecek.

Başkan Barack Obama da, bu gece Beyaz Saray'da, Irak'la ilgili bir konuşma yapacak.

Obama'nın Irak'ta Amerika'nın oynadığı muharip rolün resmen sona erdiğini duyurmak üzere yapacağı konuşmada, Afganistan'daki savaşa da değinmesi ve bu operasyonların niçin sürdürüleceğini anlatması bekleniyor.

Barack Obama'nın, Washington'un, Iraklıların istikarının ve güvenliğinin geliştirilmesi hedefine bağlı kalacağını da vurgulacağı tahmin ediliyor.

Gözlemciler, Perşembe günü Washington'da başlayacak Orta Doğu görüşmeleri öncesine rastlayan bu konuşmanın, Kasım'daki Kongre seçimleri yaklaşırken, Başkan Obama'nın dış politakaya atfettiği önemi yansıttığını belirtiyorlar.