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Dünya

Irak'ta bombalı saldırı: 44 ölü

Bağdat'ın Hilla kentinde bombalı saldırı

13 Haziran 2012 11:45

Irak güne bombalı saldırılarla uyandı. Başkent Bağdat ve Hilla kentlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda en az 44 kişi hayatını kaybetti.

İlk bombalı saldırı haberi, Bağdat’ın güneydeki Hilla kentinden geldi. Bir restoranın yakınına park etmiş iki araca yüklenen bombaların patlaması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Bağdat’ta da bir güvenlik noktasında yaşanan patlamada da ilk belirlemelere göre en az 10 Şii hacı hayatını kaybetti. Şiilerin, İmam Musa el Kadhim’in ölüm yıldönümü anmak için bir araya toplandıkları belirtildi. Irak’ta 2012’in başlangıcından bu yana Şiileri hedef alan çok sayıda saldırı düzenlenmişti.

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