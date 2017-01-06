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Irak Bölgesel Kürt Yönetimi: PKK, Sincar'dan çekilecek

Neçirvan Barzani, "PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güç kullanabiliriz" demişti

06 Ocak 2017 02:39

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, PKK'nın Sincar'dan çekileceğini açıkladı. Dizayi, hükümete yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "PKK'nın Sincar'dan çekilmesine ilişkin örgütten olumlu yanıt aldık. Sadece çekilme mekanizmasını konuşmak kaldı." dedi.

 

"Hazırlıklar başladı"

 

Musul'un Sincar ilçesi Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo, PKK'nın Sincar'dan çekileceğini, PKK'lıların şimdiden hazırlık yapmaya başladığını belirtmişti. Derbo, Sincar'dan, sadece Kandil'den gelen PKK'lılar ile Suriye'den gelen YPG'lilerin çekileceğini ifade ederek, "Hepsi Türkiyeli ve Suriyeliler. Bu yüzden bu iki grup Şengal'den çekilecek." ifadesini kullanmıştı.

 

Ne olmuştu?

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nın Sincar'da kalma ısrarına devam etmesi durumunda askeri güce başvurabileceklerini belirterek "PKK Sincar'ı boşaltmazsa güç kullanabiliriz" demişti.

PKK'nın silahlı kanadı HPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, sözlerine yanıt olarak "Kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sincar ile ilgili, "Bölücü terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Yezidileri de bahane olarak kullanarak kendine konum elde etmeye çalışıyor. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın Irak'ta yapılanmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, "Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar. Uluslararası haklarımızı kullanacağız, PKK'nın Irak'taki yapılanmasına aktif müdahale edeceğiz." diye konuşmuştu.

 

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