Irak BM'yi acil toplantıya çağırdı

Türk askerlerinin peşmerge ve diğer yerel güçlerin eğitimi için Musul'un yakınındaki Başika'da bulunması Irak'ta rahatsızlık yaratıyor. Bu rahatsızlık nedeniyle Irak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin "Irak topraklarına yönelik ihlalleri ve içişlerine müdahalesini” görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağrıldığı belirtildi.

Ayrıca Irak’ın BM Güvenlik Konseyi'nden Kuzey Irak'taki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini öngören bir karar tasarısı çıkartılmasını talep ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra Musul'u IŞİD'in elinden kurtarma operasyonunun hazırlıkları sürerken, Irak'ın "uluslararası desteğin artırılmasını” istediği kaydedildi.

Yıldırım'dan sert tepki

Türkiye'den ise Kuzey Irak'taki askeri varlığın sürdürüleceğine dair açıklamalar geliyor. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türk askerlerinin Başika'da kalmaya devam edeceğini vurguladı. Yıldırım perşembe günü Ankara'da yaptığı açıklamada, Musul'a yönelik operasyon hazırlıkları sürerken Irak'ın gösterdiği tepkiyi "anlaşılamaz” olarak nitelendirdi.

Irak'ta 63 ülkeden askerin bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, Irak'ın "Türkiye'nin oradaki varlığına takılması abesle iştigal” olduğunu söyledi. "Bunun hiçbir şekilde iyi niyetle izahının” olmadığını belirten Yıldırım, "Bağdat ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ'la mücadele için, bölgedeki demografik yapının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" dedi.

Yıldırım, Irak'la gerilimi değerlendirirken "Türkiye hakkında böyle ileri geri laflar etmek, Irak hükümetinin haddi değildir" ifadesini kullandı.

Gerilimin nedeni

Irak ülkenin kuzeyinde Türk askeri varlığını istemiyor. Bu çerçevede Irak Temsilciler Meclisi salı günü Türk güçlerini "işgalci” olarak nitelendiren ve Irak topraklarından çıkartılmasını isteyen bir karar aldı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Türk askerlerinin Başika'daki varlığını "iç işlerine müdahale olarak” değerlendirek Türkiye'nin "Musul'daki macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden kaygı duyduğunu” ifade etti.

Irak'ın tepkisine neden olarak geçen cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sınırötesi operasyona izin veren tezkerenin kabul edilmesi gösteriliyor.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Irak’taki Türk askeri varlığına ilişkin açıklamalarının da Bağdat’da rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Erdoğan, Dubai merkezli Rotana televizyon kanalına verdiği mülakatta “Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul'un DAEŞ'ten (IŞİD) kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

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AP/Reuters/dpa/JD/HS