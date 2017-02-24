Irak birlikleri Musul'un batısında

Irak ordusu Musul harekatının başlamasından bu yana ilk kez şehrin batı yakasına girmeyi başardıklarını duyurdu. Açıklamada askeri birliklerin, Musul'un batısında cihatçı IŞİD örgütünün kontrolündeki semtlere girmeyi başardığı belirtildi. Irak ordusu Perşembe günü Musul havalimanını geri aldıktan sonra şehrin batı yakası yönünde harekat başlatmıştı.

Birliklere komuta eden Korgeneral Sami el Aridhi, Musul'un güneybatısındaki bir askeri üssün ele geçirildiğini ve askeri birliklerin El Maamun semtine girdiğini söyledi.

Tuğgeneral Abbas el Cuburi de Musul Havalimanı'nın tamamen hükümet kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Irak ordusunun Musul harekâtı ekim ayında başlamış ve IŞİD militanları ocak ayında şehrin doğu yakasından sürülmüştü. Üzerindeki bütün köprülerin tahrip edildiği Dicle nehrinin böldüğü Musul şehrinin batı yakasını IŞİD'den temizleme harekatı ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Pazar günü başlatılmıştı.

IŞİD, Musul'u 2014 yılında almıştı.

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AFP/AG/HS