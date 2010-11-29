-IRAK BELGELERİN SIZDIRILMASINI ELEŞTİRDİ BAĞDAT (A.A) - 29.11.2010 - Irak, Wikileaks internet sitesinde gizli Amerikan diplomatik yazışmalarının yayımlanmasına tepki gösterdi. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran'ın Irak'a karışmasından ABD'nin duyduğu kaygıları gösteren yazışmaların içeriğine değinmedi, ancak belgelerle ilgili olarak "yardımcı olmayan ve zamansız" tabirlerini kullandı. İngiliz gazetesi Guardian'da yayımlanan belgelerde Amerikalı diplomatlar, İran'ın Irak'taki yandaşlarına heryıl milyonlarca dolar yardım ettiğini bildiriyor.