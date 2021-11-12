Irak, Belarus'taki vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi büyürken Irak, Belarus'ta kalan vatandaşları için uçuş ayarlayacağını bildirdi.

Minsk'teki Irak Büyükelçiliği, ülkelerine dönmek isteyen vatandaşları için bir tahliye uçuşu hazırlandığını belirtti. Büyükelçilik, vatandaşların paylaşılan numaraya ulaşarak kendilerini tahliye listesine ekleyebileceğini ifade etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, kendilerinin de bir uçak yollamak istediğini ve bu doğrultuda Bağdat ile temasta olduklarını belirtti.

IKBY temsilcisi, Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Soğuk havada ormanlık alandalar. İnsan canından söz ediyoruz. Bir adım atmazsak ölebilirler" dedi.

Öte yandan, Belarus'un Polonya sınırındaki birçok sığınmacı, uluslararası ajanslara yaptıkları açıklamalarda "ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği topraklarına geçmek istediklerini söyledi.

Çoğunluğu Orta Doğu ülkelerinden olan yüzlerce sığınmacı, bu hafta Avrupa Birliği topraklarına geçme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında toplandı. Belarus, sınırdaki kampta yaklaşık 2 bin kişinin kaldığını belirtiyor. Polonya, sınırın kendi tarafına güvenlik güçlerini dizdi.

Batı ülkeleri, Minsk'i AB'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak farklı ülkelerden sığınmacı taşıyıp sınıra yığmakla suçluyor.