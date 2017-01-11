Irak Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması

Reuters'in haberine göre Irak Başbakanı Haydar el İbadi Irak devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinden çekilmemesi halinde, Irak-Türkiye ilişkilerinin bir adım bile ilerleyemeyeceğini' söyledi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde Musul vilayetine yakın Başika kampındaki askeri varlığı iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım geçen hafta sonunda Irak'ı ziyaret etmiş, Haydar El İbadi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Başika meselesi ihtiyaçtan doğmuştur...Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz" diye konuşmuştu.

Irak Başbakanı el İbadi ise Türk askerlerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı" açıklamasını yapmıştı.

Başika'ya 700 dolayında asker sevk eden Türkiye IŞİD karşıtı koalisyona katılan Sünni ve Türkmen gruplara yoğun destek sağlıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi Türkiye'den askerlerini topraklarından çekmesini ve Irak'ın egemenliğine el sürmemesini talep etmişti. İki ülke arasında bir diğer gerginlik de Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen operasyon konusunda yaşanıyor.

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Reuters/DW, SSB/CN/HT