Irak Başbakanı'ndan 'Musul operasyonu' açıklaması: Türk askeri yerinden kıpırdamamalı!

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, yaklaşan Musul operasyonu öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamada "Irak'taki Türk askerinin yerinden kıpırdamamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Şiilerin 'kutsal mekanı' Kerbela'yı ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul operasyonuna Türk askerinin hiçbir şekilde katılmayacağını söyledi. Operasyona sadece Iraklıların katılacağını savunan İbadi, "Musul operasyonu vakti gelince başlayacaktır ve sadece Iraklılar katılacaktır. Herhangi bir yabancı gücün varlığı Irak'ın toprak bütünlüğününü ihlal anlamına gelir ve Türk liderlerin, askerlerin Irak'ta kalacağı yönündeki ısrarlarını garipsiyorum" dedi.

İbadi, ayrıca "Irak'taki Türk askerine yerlerinden kıpırdamamaları tavsiyesinde bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan'dan yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye verdiği yanıtta, "Önce siz vatandaşlarınıza sahip çıkın, yok olmalarının önüne geçin, devlet olmayı bilin; sonra Türkiye'ye laf edin" dedi.



Binali Yıldırım'ın açıklaması şöyle;



"Suriye ve Irak'ta yaşanan istikrarsız durum en fazla Türkiye'yi etkilemektedir. Bölgeyle fiziki ve gönül bağı olmayan ülkeler, bu bölge bir takım çalışmalar yaparken, bölge ülkelerinin sesi çıkmıyor. En büyük bedeli ödeyen Türkiye'nin meseleye sahip çıkmasından rahatsız olduklarını görüyoruz. Bunu söyleyenlerin önce ülkelerine sahip çıkmaları lazım. Önce siz vatandaşlarınıza sahip çıkın, yok olmalarının önüne geçin, devlet olmayı bilin; sonra Türkiye'ye laf edin. Bunu yapmazsanız, söylediğiniz laflar mizahi olur. Orada cirit atan terör örgütleri, bir takım unsurları orada barındırmaya devam ederseniz, Türkiye elbette hudutlarını korumak, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alır. Türkiye'nin 40 yıldır başını ağrıtan terör örgütü sizin topraklarınızda cirit atacak, Türkiye, masum insanların hayatlarını korumak için çabalayacak, gayret edecek laf edeceksiniz. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. "