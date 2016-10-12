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Irak Başbakanı'ndan Erdoğan'a yanıt: Topraklarımızı insanımızın kararlılığı ile kurtaracağız, görüntülü çağrılarla değil!

Başika üzerinden krize giren Irak-Türkiye ilişkilerinde gerilim tırmanıyor

12 Ekim 2016 15:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başika krizi nedeniyle "Haddini bil" diye seslendiği Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Erdoğan'a Twitter'dan cevap verdi.

İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tweette "Biz sizin düşmanınız değiliz. Topraklarımızı insanımızın kararlılığı ile kurtaracağız, görüntülü çağrılarla değil" yazdı. İbadi aynı mesajı Arapça olarak da yayınladı.

Fransız AFP ajansı İbadi'nin mesajındaki "görüntülü çağrı" ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi görüntülü arama uygulaması FaceTime üzerinden halka yaptığı "sokaklara çıkın" çağrısını kastettiğini yazdı.

İbadi'nin AFP'ye konuşan sözcüsü Saad al-Hadithi de 'Ateşe benzin döktüğünü' söylediği Erdoğan'ı, 'bir güvenlik sorununu kişisel soruna dönüştürmekle' suçladı.

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