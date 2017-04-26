Irak Başbakanı: Türkiye’yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın Sincar Dağı bölgesi ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki hedeflere hava harekâtı düzenledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonunun “hiçbir gerekçesi olmadığını” ifade etti.

Haydar el-İbadi, Bağdat’ta Başbakanlık Sarayı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. İbadi, TSK'nın operasyonunu Bakanlar Kurulu olarak kınadıklarını ifade ederek, "Türkiye, Irak'ın içerisindeki Sincar bölgesini bombaladı. Burada Iraklı 5 Peşmerge hayatını kaybetti ve 7 Peşmerge de yaralandı. Türkiye’yi aynı saldırıyı yapmasın diye uyarıyoruz. Irak'ın derinliğini hedef alan bu saldırının hiçbir gerekçesi yoktur" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referanduma karşı olduklarını yineleyen İbadi, şöyle devam etti:

"Herhangi bir referandumun şimdi hiç zamanı değil. Biz Irak'ta ortağız ve birlikte çalışmamız lazım. Tek bir vatan ve ülkede yaşıyoruz. Bunun için birleşik bir karar lazım ve bu karar doğru dengelere göre olmalı. IKBY'de derin siyasi ihtilaflar varken, parlamento ve muhalefetin durumu ortadayken nasıl bir araya gelip referandum yapacaklar? Ben, tüm Irak'ın Başbakanıyım. Referandum Kürtlerin ne ekonomik ne siyasi ve ne de milli çıkarınadır. Birçok Kürt lider de bunu biliyor ancak söylemeye cesaret edemiyorlar. 13 yıl boyunca elde edilen kazanımları kaybetmelerinden korkarım. Onlara en yakın olan Bağdat ve Irak'tır. Geriye doğru gitmelerini temenni etmem."

