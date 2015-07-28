Irak Başbakanı: Türkiye'nin hava saldırıları Irak'ın egemenlik hakkını ihlal ediyor

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hava saldırıları, Irak'ın egemenlik hakkını ihlal ediyor" dedi.

Abadi şöyle devam etti:

"Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin Irak topraklarında düzenlediği hava saldırılarının gerilimi tırmandırdığını ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini düşünüyor. Kurul, Irak’tan Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıya izin verilmeyeceğini vurguladı ve iyi ilişkilere saygısından Türkiye’yi aradı."

Haydar El Abadi Twitter'dan İngilizce olarak paylaştığı mesajlar şöyle: