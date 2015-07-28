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Dünya

Irak Başbakanı: Türkiye'nin hava saldırıları Irak'ın egemenlik hakkını ihlal ediyor

Haydar El Abadi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu

28 Temmuz 2015 23:39

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin hava saldırıları, Irak'ın egemenlik hakkını ihlal ediyor" dedi.

Abadi şöyle devam etti:

"Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin Irak topraklarında düzenlediği hava saldırılarının gerilimi tırmandırdığını ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini düşünüyor. Kurul, Irak’tan Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırıya izin verilmeyeceğini vurguladı ve iyi ilişkilere saygısından Türkiye’yi aradı."

Haydar El Abadi Twitter'dan İngilizce olarak paylaştığı mesajlar şöyle:

 

 

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