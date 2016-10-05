Irak Başbakanı: Türk macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum

Irak Meclisi'nin ülkede bulunan Türk askerlerini 'isgalci güç' olarak kabul eden yasa tasarısını onaylamasının ardından Irak Başbakanı Haydar el İbadi'den yeni bir Türkiye açıklaması geldi. İbadi, Ankara ile Bağdat arasındaki krizin bölgesel savaşı tetiklemesinden endişe ettiğini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasındaTürkiye ile yaşanan krizi değerlendirdi.

İbadi, “Türk tarafına Irak’ın meselelerine karışmamasını birden fazla kez söyledik. Türk macerasının bölgesel bir savaşa dönüşmesinden korkuyorum. Türk liderliğinin davranışı kabul edilemez. Biz Türkiye ile askeri bir karşı karşıya gelmenin içine girmek istemiyoruz.” dedi.

Başika'daki IŞİD'e karşı gönüllülere eğitim veren Türk askerine itiraz eden Irak'la yaşanan kriz, Irak Temsilciler Meclisi’nin dün aldığı kararla tırmanmıştı. Kararda, ‘Irak hükümetinden TBMM tezkeresinin uzatılmasını kabul etmediğini bildirip, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ne nota verilmesi, IŞİD'e karşı gönüllülere askeri eğitim veren Türk güçlerinin işgalci güçler olarak nitelenmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kınanması’ gibi bir dizi talepte bulunmuştu.

Irak Meclisi’nin kararını jet hızıyla yayınladığı bir açıklama ile kınayan Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Ankara Büyükelçisi’ni de bakanlığa çağırmıştı. Ankara’nın bu hamlesine Bağdat da Türk Büyükelçi’yi çağırarak yanıt vermişti.