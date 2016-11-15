T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak Başbakanı, Telafer operasyonuna katılacak güçleri açıkladı

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, "Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugay ile Telaferli Sünni ve Şiilerden oluşan güç girecek" dedi

15 Kasım 2016 23:59

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da, Türkmenlerin yaşadığı Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugay ile Telaferli Sünni ve Şiilerden oluşan gücün gireceğini söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Musul operasyonunda ilerleme kaydettiğini belirterek, "Terör örgütü DEAŞ ile Musul içerisinde çatışıyoruz. Bu da güçlerimizin kapasitesindeki değişimi gösteriyor. DEAŞ, Musul'da yerleşim yerlerine bomba yüklü araç yerleştiriyor ve keskin nişancılarını da kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Musul'a bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesine Şii milis güçlerinin mi yoksa ordunun mu gireceği sorusu üzerine İbadi, "Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugay ile Telaferli Sünni ve Şiilerden oluşan güç girecek." dedi.

İran'a ait savaş uçaklarının Irak semalarında uçmasına izin vermediklerini vurgulayan İbadi, şunları kaydetti:

"2014'te Tikrit ve Diyala'da onayımız olmadan İran uçakları DEAŞ'ı vurmak için uçuş gerçekleştirdi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız İran'ı muhatap alarak onayımız olmadan kabul etmeyeceğimizi iletti. O günden beri tek bir İran uçağı Irak hava sahasına girmedi."

İbadi, Ürdün ile de aynı şeyi yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Irak ve Suriye sınırında güvenlik kusuru bulunduğunu ifade eden İbadi, DEAŞ sonrası söz konusu sınırda askeri ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

 

ETİKETLER

ibadiıraktelafermusultürkmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24