Irak Başbakanı, Telafer operasyonuna katılacak güçleri açıkladı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'da, Türkmenlerin yaşadığı Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugay ile Telaferli Sünni ve Şiilerden oluşan gücün gireceğini söyledi.

İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin Musul operasyonunda ilerleme kaydettiğini belirterek, "Terör örgütü DEAŞ ile Musul içerisinde çatışıyoruz. Bu da güçlerimizin kapasitesindeki değişimi gösteriyor. DEAŞ, Musul'da yerleşim yerlerine bomba yüklü araç yerleştiriyor ve keskin nişancılarını da kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Musul'a bağlı Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesine Şii milis güçlerinin mi yoksa ordunun mu gireceği sorusu üzerine İbadi, "Telafer'e orduya bağlı 92. ve 72. tugay ile Telaferli Sünni ve Şiilerden oluşan güç girecek." dedi.

İran'a ait savaş uçaklarının Irak semalarında uçmasına izin vermediklerini vurgulayan İbadi, şunları kaydetti:

"2014'te Tikrit ve Diyala'da onayımız olmadan İran uçakları DEAŞ'ı vurmak için uçuş gerçekleştirdi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız İran'ı muhatap alarak onayımız olmadan kabul etmeyeceğimizi iletti. O günden beri tek bir İran uçağı Irak hava sahasına girmedi."

İbadi, Ürdün ile de aynı şeyi yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Irak ve Suriye sınırında güvenlik kusuru bulunduğunu ifade eden İbadi, DEAŞ sonrası söz konusu sınırda askeri ve güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.