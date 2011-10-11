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Dünya

Irak Başbakan'ı: PKK'yı biz bitireceğiz

Nuri el Maliki, ülkesinin iç işlerine yapılan müdahaleleri engellemenin en iyi yolunun PKK VE PJAK'la mücadele olduğunu söyledi.

11 Ekim 2011 03:00

T24 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki, ülkesinin iç işlerine yapılan müdahaleleri engellemenin en iyi yolunun PKK VE PJAK'la mücadelede Irak ordusunun aktif rol oynaması olduğunu söyledi.


Maliki, Reuters haber ajansına verdiği söyleşide, "Bu (örgütlerin) varlığını ve Türkiye ile İran'ın Irak'ın işlerine müdahalesini engellemek konusunda aklın yolu asker göndermek ya da Irak toprakları üzerinde bu (örgütlerin) varlık göstermesini engelleyecek önlemleri almaktır" dedi ve ekledi:


"(Askerleri) ne zaman ve nasıl göndereceğimiz askeri kapasitemize ve durumumuzun niteliğine bağlı. Fırsat çıktığında orada olacağız."



Suriye'ye çağrı


El Maliki söyleşi sırasında ayrıca, Suriye'ye tek parti sistemine son vermesi çağrısında bulundu.


Tek parti ve tek adam iktidarının sona ermesini desteklediklerini söyleyen El Maliki, kapalı kapılar arkasında belirlenen değil, halkın seçtiği hükümetler ve devletler fikrini benimsediklerini kaydetti.


El Maliki, Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003'e kadar Suriye'de yaşamıştı.


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