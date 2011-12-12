-Irak Başbakanı Obama ile görüşüyor WASHINGTON (A.A) - 12.12.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te başlayan görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da katılıyor. Görüşmede, Amerikan askerlerinin bu yılın sonuna kadar çekilmesinden sonra Irak'la ABD arasındaki güvenlik meselelerinde işbirliğinin nasıl devam edeceği konusu başta olmak üzere enerji, ticaret ve eğitim alanında işbirliği konularının ele alınması öngörülüyor. El Maliki ve Obama'nın görüşmeden sonra basın toplantısı düzenlemesi, ardından da Irak savaşında ölen Amerikan askerlerinin defnedildiği Ulusal Arlington Mezarlığına çelenk bırakması bekleniyor.