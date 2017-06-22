Irak Başbakanı: Nuri Camii'ni yıkması IŞİD'in yenilgisinin ilanı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'daki Nuri Camii'ni ve ünlü yatık minaresini havaya uçurmasının örgütün yenilgisinin bir ilanı olduğunu söyledi.

Irak ordusu IŞİD'in Nuri Camii'ni ve onun tarihi El Hadba minaresini havaya uçurduğunu ve "tarihi bir suç daha işlediğini" açıklamıştı.

Haydar el İbadi, Çarşamba günü Nuri Camii'nin yıkıldığının duyurulmasından saatler sonra yaptığı açıklamada "Bu yenilginin resmi olarak ilanıdır" dedi.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi üç yıl önce Nuri Camii'nde Suriye ve Irak'ta "halifelik" ilan etmişti.

Irak basınına göre, Irak'ın Terörle Mücadele Güçleri'nin Başkanı Abdül Gani El Asdi, IŞİD'in "tam bir yenilgi" olasılığına karşı camiye patlayıcılar yerleştirmiş olduğunu söyledi.

IŞİD'in haber ajansı Amaq, Orta Çağ'dan kalma caminin ve minarenin yıkılmasından Amerikan uçaklarını sorumlu tuttu.

Irak ordusundan sonra ABD de, "Musul ve Irak'ın en büyük hazinelerinden" olduğunu söylediği 800 yıllık Nuri Camii'nin havaya uçurulmasını kınadı ve iddiaları reddetti.

ABD Ordusu'ndan Tümgeneral Joseph Martin, "Bu Musul ve Irak halkına karşı bir suçtur ve bu acımasız örgütün neden yok edilmesi gerektiğine de bir örnektir" dedi.

Irak ordusu, Salı günü de Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattığını açıklamıştı.

Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.

Nuri Camii, Musul'un en ünlü Sünni camisi. Adı, Hristiyan haçlı güçlerine karşı cihat ilan etmesiyle tanınan Nureddin Mahmud Zengi'den geliyor.

Ayrıca burası, örgütün Irak ve Suriye'de halifeliğini ilan etmesi sonrası IŞİD lideri Bağdadi'nin ilk ve tek halka açık konuşmasını yaptığı yer.

IŞİD ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ilerleyişi sırasında geçtiğimiz üç yılda tarih ve kültürü tanımadığını göstermişti.

Örgütün Nuri Camii'ne patlayıcı yerleştirdiğine dair iddialar, Irak hükümetinin dokuz ay önce kenti geri almak için harekete geçmesinden bu yana etrafta dolanıyordu.

Uzmanlara göre caminin yok edilmesi, Musul'da kontrolü tamamen kaybetmeden önce IŞİD'in son öfkeli gözdağı olabilir.

IŞİD, caminin ABD hava saldırılarında yok edildiğini söylüyor. Bu çok da mümkün görünmüyor ama Musul'daki güç savaşının vahşi doğası düşünülürse, kentteki kültürel ve dini mirasın korunmasının tarafların önceliği olduğunu söylemek zor.

Irak ordusuyla beraber Kürt peşmerge güçleri, Şii savaşçılar ve Sünni Arap gruplar, ABD liderliğindeki koalisyonun desteğiyle Musul'un geri alınması için geçen yıl 17 Ekim'de harekât başlatmıştı.

Irak hükümeti, Ocak ayında Musul'un tamamen "özgürleştiğini" açıkladı ancak kentin batısındaki dar ve kavisli sokaklar, bölgede ilerleyişi zorlaştırdı.