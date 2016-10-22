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BBC Türkçe

Irak Başbakanı: Musul'da Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız yok

İbadi, Irak'a sürpriz bir ziyaret yapan ABD Savunma Bakanı Ash Carter'la görüşmesinden sonraki açıklamasında "Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama, bu Iraklıların üstesinden gelebileceği bir şey. Eğer gerekirse Türkiye

22 Ekim 2016 19:53

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IŞİD'e karşı operasyın yürütülen Musul'da Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

İbadi, Irak'a sürpriz bir ziyaret yapan ABD Savunma Bakanı Ash Carter'la görüşmesinden sonraki açıklamasında "Türklerin katılmak istediğini biliyorum. Kendilerine teşekkür ederiz. Ama, bu Iraklıların üstesinden gelebileceği bir şey. Eğer gerekirse Türkiye ve diğer bölge ülkelerinden yardım isteriz" dedi.

Ashton Carter dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonraki açıklamasında 'Ankara ve Bağdat'ın, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almasıyla ilgili anlaştığını düşündüğünü' söyledi.

BBC'ye konuşan bir Iraklı yetkili ise anlaşma iddiasının doğru olmadığını ve 'Musul'un özgürleştirilmesinde Türkiye'ye bir rol düşmediğini' belirtti.

Yetkili, "Türkiye'den beklediğimiz DAEŞ terörüne karşı savaşta Irak'ın yanında durması, Irak'ın egemenliğini ihlal etmemesi, komşuluk bağlarına saygı göstermesi ve Musul veya başka bir yerdeki Irak halkının birliğini tehdit etmemesidir" dedi.

Bu arada, Irak güçleri bugün, Musul yakınlarındaki Karakoş kasabasını IŞİD'den geri alabilmek için operasyon başlatmıştı.

Çok sayıda Hristiyan'ın yaşadığı kasaba büyük oranda terk edilmiş durumda. Ancak IŞİD'in kasabanın çevresine çok sayıda mayın yerleştirdiği belirtiliyor.

Militanların ayrıca, bomba yüklü araçlarla Irak ordusu mevzilerine intihar saldırıları düzenlediği haber veriliyor.

Bu arada IŞİD'in Cumar günü Kerkük'e düzenlediği saldırıda hastane kaynaklarına göre en az 35 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

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