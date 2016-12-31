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Dünya

Irak Başbakanı: Musul operasyonları bitme aşamasına geldi

"IŞİD kırılma ve çökme yaşıyor"

31 Aralık 2016 23:30

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Geliyoruz Ninova" ismini verdiği Musul operasyonlarının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre İbadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek, orada görüştüğü komutanlardan ikinci aşaması başlatılan Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili gelişmeleri dinledi.

İbadi, burada yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin DEAŞ'la Musul'un içinde savaştığını ifade ederek, "Düşman (DEAŞ) kırılma ve çökme yaşıyor." ifadesini kullandı.

İbadi, geçen salı günü düzenlediği basın toplantısında, "DEAŞ'ın Irak'ta bitirilmesi için 3 aya ihtiyacımız var." demişti.

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