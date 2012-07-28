Irak Başbakanı Maliki: Hedefimiz Kürtler değil

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Suriye-Irak sınırında yerleştirmeye başladıkları askeri güçlerin Kürt bölgesini hedef almadığını belirtti.

Irak Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin ''Suriye-Irak sınırına asker ve polis güçleri, Suriye'de yaşanan olayların Irak'taki güvenliği olumsuz etkilemesini önlemek için yerleştiriliyor. Bu güçleri yerleştirmekle Kürt bölgesi hedef alınmıyor. Ülkenin egemenliğini ve sınırları korumak Merkezi Hükümete münhasırdır. Bölgesel ya da vilayetlerin görevi değildir'' sözlerine yer verdi.

Maliki, sınırdaki durumu değerlendirmenin Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun görevi olduğunu ve iki kurumun, Suriye sınırındaki durumun ''yedek önlemlerin alınmasını gerektirdiği'' yönünde kanaat getirdiği belirterek, bölgesel (Peşmerge) güçlerin anayasaya aykırı olan eylemlerinin Irak silahlı kuvvetleriyle çatışmalara girilmesine sebep olacağını belirtti.

'Bölgesel yönetim kanuna saygı göstermeli'

Kürt Bölgesel Yönetimi'ni düzen ve kanuna saygı göstermeye çağıran Maliki, ''Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları dışında Suriye ile olan sınırda bulunan güçlerimizin varlığına itiraz etmek açık bir şekilde kanuna ve güvenlik önlemlerine aykırıdır. Bölgesel yönetim nizam ve kanuna saygı göstermesi zaruridir. Bölgesel yönetime bağlı güçlerin, Ninova (Musul) il sınırını aşıp bu ilin sınırlarını ve bazı idari birimlerini kontrol etmesi, silahlarını kaldırıp gösterişte bulunması ve tehditler savurması sonu iyi olmayan tehlikeli görünüm sergilemektedir'' ifadesini kullandı.

Peşmerge güçleri, merkezi yönetime bağlı asker ve polisten oluşan güçlerin Ninova (Musul) ilindeki, Suriye ile sınır olan bölgelere girmesini engellemişti.

Bölgesel Yönetime bağlı Peşmerge güçlerinin Genel Sekreteri Cabbar Yaver, daha önce basına yaptığı açıklamada, Peşmerge güçlerinin merkezi yönetime bağlı güçlerin ihtilaflı bölge olarak nitelendirdiği Habur ve Zimmer bölgelerine yerleşmesini engellediğini söylemişti.