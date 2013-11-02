Irak Başbakanı Maliki, ABD'den daha fazla askeri yardım alamadı

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki Washington'a yaptığı gergin ziyaret, ABD'den daha fazla askeri yardım alamamasıyla sonlanırken , ülkede artan şiddetin nedenleri ve çözümü konusundaki görüş ayrılıkları da ortaya çıktı.

Cuma günü, üç gün süren temasları Beyaz Saray'daki toplantıyla sonlandıran Maliki, iki ülkenin el-Kaide militanlarına karşı bölgede yürütülen operasyonların genişletileceğini söyleyen Başkan Barack Obama'nın övgülerini aldı.

WSJ Türkiye'de yer alan haber göre, Maliki, ABD'yi daha fazla askeri yardım yapmaya ikna etmeye çalışırken, önde gelen ABD'li kanun yapıcılar ise Iraklı liderin ülkedeki bölücü şiddetin artması konusunda sorumluluğu olmadığını yinelemesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Maliki ile yapılan görüşme 'hayal kırıklığı' yaşattı

Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı New Jersey'den Demokrat Parti senatörü Robert Menendez, Maliki ile görüşmesinden "son derece hayal kırıklığı" yaşadığını söylerken, Başbakan'ın daha fazla askeri yardım için ortaya koyduğu savlara da zarar verdiğini belirtti.

Memendez bir röportajda, "Eğer bu ziyaret ABD güvenini ve desteğini kazanmak içindiyse, benim için işe yaramadı" dedi.

Irak'ta bu yıl ölenlerin sayısı geçen yıla göre iki kat artarak 5700'e yükseldi.

Maliki artan şiddeti, komşu Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ciddi bir varlık oluşturan El-Kaide militanlarına bağladı.

ABD'li kanun yapıcılara ve askeri yetkililere göre ise artan militan sayısının nedeni Maliki'nin Kürt ve Sunni azınlıklarla güç paylaşımına gitmemesi.

Başkan Obama, Irak'ı "Katılımcı, demokratik, zengin" olarak görmek istediğini söyledikten sonra Maliki'nin bu yöndeki adımlarını takdir etti.

Başkan Obama, iki liderin ortak düşmanının El-Kaide olduğunu söylerken, savaşta "acil" destek istedi ancak yapılan yardımları ise arttırmadı.

Maliki, ABD'den Apache helikopteriyle birlikte Irak genelinde terörist örgütlere karşı yapılacak operasyonlarda kullanılacak diğer askeri mühimmatları talep etti.

Irak'taki güvenlik yetkilileri, Irak ve el-Şam İslami Devleti örgütü ISIS'in ülkenin batısında bulunan Anbar bölgesinde el-Kaide militanları için yeni sığınaklar oluşturduğu konusunda uyardı. Anbar, Sunni üçgeninin merkezinde yer alırken, ABD ile yaşanan çatışmaların en şiddetlileri burada oldu.

Irak mültecilere saldırdığı iddialarını kabul etmedi

İki devlet adamı Beyaz Saray'da buluşurken, dışarıda toplanan bin kadar İran kökenli vatandaş ise Irak'ta bulunan İran mülteci kamplarına yapılan saldırıları protesto etti. Eylül'de yapılan saldırıda onlarca kişi ölmüştü. İranlılar ve ABD'li kanun yapıcılarında dahil olduğu destekçiler yedi mültecinin de kaçırıldığını iddia ederken, saldırıdan Irak'ı sorumlu tutuyor. Irak mültecilere saldırdığı iddialarını ise kabul etmiyor.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti'den California temsilcisi Ed Royce ise Maliki'yi İran'ın Irak'ın hava sahasını kullanarak Suriye hükümetine silah yolladığı konusunda sıkıştırdı.

"Şu an gerçekleri reddediyor" diyen Royce buna rağmen Irak'a yeni silah yardımı yapılmasını savunuyor, "ABD'nin aylardır süren taleplerine rağmen bu uçuşları ve karadan yapılan sevkiyatı denetlemek konusunda bir adım atmış değil" diye ekliyor.

New York temsilcisi Demokrat Parti'den Eliot Engel ise Maliki'nin İran'dan gelen silah sevkiyatı konusuna duyarlı bulurken, daha fazla askeri yardım talebini de destekliyor.

Washington Enstitüsü Yakın Doğu Politikaları'ndan Irak uzmanı Michael Knights, Obama yönetiminin 2011'de Irak'tan çekildiğinden beri bölgeye tekrar angaje olmak konusunda çekimser davrandığını söyledi.

"Bu Irak konusunda yönetimde hep olan bir zihinsel duvar" diyen Knights, "Irak'ta savaşın bitmesi, bir sözün tutulmasıydı ve yeniden müdahil olmaya benzeyen hiçbir adım atmayacaklar. Yeni bir hükümet gelene kadar Irak politikasında bir değişiklik görmeyeceğiz" eklemesinde de bulunuyor.

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