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Dünya

Irak Başbakanı: Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil, tanımayacağız

Haydar el-İbadi, elafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi

26 Temmuz 2017 02:05

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen İbadi, Telafer'in terör örgütü IŞİD'ten kurtarılmasına ilişkin, "Telafer'i IŞİD'ten kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandum planına da değinen İbadi, "Kürt ve tüm Irak halkının arzusuna saygı duyarız. Ancak anayasada tek taraflı referandum yapma ve ayrılma yetkisi yok. Kürdistan Bölgesi'ndeki referandum yasal değil ve bunu tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

 

"Ciddi kriz var"

 

"IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye Başbakan İbadi, şunları söyledi:

"Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."

İbadi, gelecek yıl nisan ayında yapılması planlanan genel seçimlere üyesi olduğu Dava Partisi'nden ayrılıp yeni siyasi oluşumla katılacağı iddiasına dair, "Tüm ülke toprakları kurtarılmadan seçimleri düşünemem. Herhangi bir siyasi parti veya seçim çalışması içerisinde olduğum iddialarını da açıkça yalanlıyorum. Seçimlere katılma niyetim henüz yok." diye konuştu.

Irak Başbakanı, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle yerlerinden edilenlerin evlerine dönememesi hakkında ise "Sığınmacıların evlerine dönememesi demek IŞİD başarılı oldu demektir. Bu nedenle dönmeleri için yeni planlarımız var." dedi.

 

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