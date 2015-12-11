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Irak Başbakanı: Krizin çözümü Türk askerlerinin Irak'tan tamamen çekilmesine bağlı

Haydar el İbadi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü

11 Aralık 2015 00:19

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Musul'daki Türk askeri varlığının ardından Türkiye-Irak ilişkilerinde yaşanan gerilimin çözülmesi için Irak'taki Türk askerlerin tamamen çekilmesi gerekiğini söyledi.

Sputnik'İn haberine göre, Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Bağdat'ta bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığını görüştü.

İbadi, Türk heyetine, Türkiye'nin Musul'daki askeri varlığından dolayı yaşanan 'krizin' çözülmesinin, "Türk güçlerinin tamamen Irak topraklarından çekilmesine" bağlı olacağını iletti.

Türk güçlerinin Irak'tan çekilmesinin iki komşu ülke arasında olumlu ilişkilerin gelişmesi, çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyon sağlayacağı ifade edilirken; Türk heyetinin de Türkiye'nin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğu ve terör örgütü IŞİD ile mücadelesinde  yanında olacağını aktardığı kaydedildi.

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