Irak Başbakanı Kazimi: Seçimlerde aday olmayacağım

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan genel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Kazimi, Arap basınına verdiği röportajda ülkesindeki siyasi gelişmelere ve gelecek yıl Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere değindi. Gelecek seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını vurgulayan Kazimi, şu an üzerinde çalıştığı konunun Iraklıların tehditsiz ve şaibesiz bir seçimde özgürce oy kullanmaları olduğunu belirtti. Özgür ve şaibesiz bir seçimin yapılması ve Iraklıların seçim sürecine güvenin kazanılması için uygun bir zemin hazırlamaya odaklandığını belirten Kazimi, bu aşamada bunun dışında hiçbir şeyi düşünmediğini bildirdi. 2003’ten bu yana devlet kurumlarının yapısında kusurların olduğunu dile getiren Irak Başbakanı, Irak’ta milli dengeyi sağlamak için dayatılan mezhep sistemini büyük bir yalan olarak nitelendirildi.

Öte yandan Irak’ta geçen yıl Ekim ayından bu yana süren hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifa etmesi ardından yeni hükümeti Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa Kazimi kurmuştu. Kazimi, geçtiğimiz haftalarda erken seçimin 6 Haziran 2021’de yapılacağını duyurmuştu.