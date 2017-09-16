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Irak Başbakanı: IKBY'ye askeri müdahaleye hazırız

IKBY yönetimi 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu gerçekleştirme kararı almıştı

16 Eylül 2017 22:58

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, IKYB yönetiminin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumu için "Bağımsızlık referandumu şiddetle neticelenirse askeri müdahaleye hazırız' dedi.

İbadi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, IKBY'nin referandum planıyla ilgili 'Irak halkının hukuk dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi halinde askeri açıdan müdahale edeceklerini' ifade etti.

Irak Başbakanı referandum planını, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesine çanak tutan 'tehlikeli bir gerilim' olarak nitelendirerek, "Anayasaya karşı gelirseniz, Irak'ın ve bölgenin sınırlarına karşı gelirseniz, bu bölge ülkelerine de Irak'ın egemenliğini ihlal etmeleri açısından açık davettir, gerilimin çok tehlikeli biçimde artırılmasıdır" diye konuştu.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını söylemişti. Irak Başbakanı İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimler de kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

 

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