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Dünya

Irak Başbakanı İbadi, operasyonları 24 saat süreyle durdurdu

Irak'ın kuzeyindeki askeri operasyonların 24 saat süreyle durdurulması kararı alındı

27 Ekim 2017 21:01

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başbakan Haydar el İbadi, ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bölgelerde yürütülen askeri operasyonları 24 saat süreyle durdurma kararı aldı.

Açıklamada, "İbadi, Irak ordusunun tüm ihtilaflı bölgelere, Fayş Habur kasabasına ve uluslararası sınırlara konuşlanması amacıyla taraflar arasında çatışma yaşanmasından kaçınmak için operasyonları 24 saat süreyle durdurma talimatı verdi" dendi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun, Irak ile Peşmerge güçleri arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumu sonrası,  Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Kerkük, Şengal ve Mahmur başta olmak üzere birçok bölgede operasyon düzenlemişti. Operasyonlar sırasında pek çok bölgede Peşmerge güçleri çekilse de, bazı bölgelerde taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

 

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