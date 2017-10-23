Irak Başbakanı İbadi Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle bu akşam Kahire'ye gelen İbadi, Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü.

Irak güçlerinin, terör örgütü IŞİD'le mücadelede peş peşe kazandığı zaferler ve terör örgütünün çökertilmesinde sergilediği başarıdan dolayı İbadi'yi tebrik eden Sisi'nin, "Mısır, ülkenin birlik ve beraberliği, bölgesel güvenliğinin yanı sıra fitne ve ayrılığın yayılmasını engellemek için ulusal dokusunun güçlendirilmesi konularında Irak'ı destekliyor." ifadesini kullandığı belirtildi.

Sisi'nin ayrıca Irak ile aralarındaki iş birliğinin ilerletilmesine ilişkin isteğini dile getirdiği aktarıldı.

İbadi'nin ise terörü kökünden kazımak için uluslararası ve bölgesel çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, tarafların iki ülkenin bakanlar kurulu başkanları liderliğinde düzenlenecek ortak yüksek komite toplantılarının en kısa zamanda gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Söz konusu toplantılarda, ikili ilişkilerde önemli bir gelişme yakalamanın ve birçok alanda ortak projelerin uygulanmasının hedeflendiği kaydedildi.

İbadi, Kahire ziyareti kapsamında Mısırlı mevkidaşı Şerif İsmail ile görüşmüştü. Suudi Arabistan'dan Mısır'a akşam saatlerinde gelen ve görüşmelerinin ardından Kahire'den ayrılan İbadi'nin Ürdün'e geçmesi bekleniyor.