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Irak Başbakanı İbadi: İran - Türkiye geriliminde tarafsız kalırız

İbadi, 21 Mart'ta Donald Trump ile görüşmüştü

02 Nisan 2017 20:02

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, bölgede olası bir İran-Türkiye geriliminde tarafsız kalacaklarını açıkladı. "Türkiye’nin bölgede önemli bir rolü var ve harika bir ülke. İran’ın da bölgede nüfuzu var ve eğer bu iki ülke arasında bir çatışma olursa, Irak kesinlikle ve doğrudan etkilenir. Irak, bu cepheleşmenin ön saflarında yer alacaktır" diyen İbadi, "Ancak Türkiye ile İran arasında bölgesel bir savaşın içine sıkışmamalıyız. Ortaya çıkacak her türlü mücadelede, Irak tarafsızlığını korumalıdır" ifadesini kullandı. 

Haydar El İbadi, 21 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü. IŞİD’le mücadelenin ana gündem maddesi olduğu görüşmede, İran’ın bölgedeki rolü ve nükleer anlaşma da konuşulmuştu.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; İbadi, Amerika'nın Sesi'nin Arapça yayın yapan kardeş kanalı Al Hurra’ya demeç verdi. Irak Başbakanı bölgede olası bir İran-Türkiye geriliminde tarafsız kalacaklarını açıkladı.

İbadi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakın Rudaw sitesine verdiği demeçte de Kürtlerin bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İbadi, bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini açıklayan Iraklı Kürtlerin bu yolla çıkarlarına ulaşamayacaklarını ve bölgede Türkiye dahil tüm devletlerin buna karşı olduğunu savundu.

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