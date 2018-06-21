Irak Başbakanı İbadi: Bağdat ile Ankara arasında herhangi bir koordinasyon söz konusu değil

Başbakan Binali Yılıdırım'ın dün “Adım adım ilerliyor'' dediği Kandil operasyonu hakkında haftalık basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdat ile Ankara arasında iki ülkenin sınır bölgesindeki operasyonlar ile ilgili herhangi bir koordinasyon olmadığını söyledi.

"Irak hükümetiyle Ankara arasında sınırdaki operasyonlar ile ilgili herhangi bir koordinasyon söz konusu değil" diyen Irak Başbakanı PKK ile ilgili olarak “Irak Anayasası’na bağlıyız. Özellikle PKK olmak üzere Irak içinde hiçbir askeri eyleme izin vermeyeceğiz. Çünkü PKK Iraklı olmayan yabancı bir güçtür. Aynı zamanda Türkiye’nin Irak’ın egemenliğine saygı duymasını istiyoruz.” dedi.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK'ya karşı düzenlenebilecek geniş çaplı bir operasyon için İran'la da görüşüldüğünü açıklamıştı.