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Dünya

Irak Başbakanı İbadi, Ankara'da

İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünden sonra Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek

25 Ekim 2017 14:36

Irak Başbakanı Haydar el İbadi Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen İbadi, daha sonra Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile diğer yetkililer katıldı.

İbadi, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la da bir araya gelecek.

Yıldırım ve İbadi görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

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Haydar el İbadiTayyip ErdoğanBinali YıldırımIrakIKBY

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