Irak Başbakanı: Başika konusunda Türkiye ile anlaştık

Irak Başbakanı İbadi, geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Irak arasında krize sebep olan Başika Üssü konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım da görüşmenin ardından Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben, "Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor." dedi.