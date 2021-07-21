Irak Başbakanı, Amerikan askerlerinin çekilme tarihini ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan 'nin "4'üncü Stratejik Diyalog" görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ABD askerlerinin ülkeden çekilme tarihine ilişkin nihai takvimi ele alacağını belirtti.

Hüseyin, Irak'ın resmi ajansı INA'ya verdiği demeçte, Irak Başbakanı Kazımi'nin, ABD Başkanı Biden ile görüşmek üzere 23 Temmuz'da Washington'a gideceğini ifade etti.

Kazımi'nin ziyareti sırasında ABD askerlerinin Irak'tan çekilme takvimini ele almak üzere "4'üncü Stratejik Diyalog" toplantısının düzenleneceğini belirten Hüseyin, bu toplantının son olacağını ve ABD askerlerinin çekilme tarihine ilişkin bir anlaşmaya tanıklık edileceğini kaydetti.

Hüseyin, ABD'nin Irak'ta askeri üssünün bulunmadığını hatırlatarak, "ABD askerleri Irak üslerinde bulunuyor, ABD üssünde değil" dedi.

Dışişleri Bakanı, eski yönetimin aksine Biden başkanlığındaki yeni Washington yönetiminin Irak'taki durumu anladığını sözlerine ekledi.

ABD'nin Irak'taki varlığı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2003'te Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekmişti.

Irak hükümeti, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Washington'dan yeniden asker göndermesi talebinde bulunmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5 binin üzerinde asker göndermişti.

ABD, 2020 sonu itibarıyla Irak'taki asker sayısını 2500'e indirdiğini duyurmuştu.

ABD askerleri Irak'ın batısındaki Ayn'ul Esad Askeri Üssü ve Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'nda konuşlanmaya devam ediyor.