Irak askeri tokadı yedi, silaha sarıldı

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde iki Amerikan askerini öldüren Irak askerinin bir Amerikan askerinden tokat yemesi üzerine ateş açtığı bildirildi.



Irak İçişleri Bakanlığından bir kaynak, Irak-ABD ortak devriye görevi sırasında bir Amerikan askerinden tokat yiyen Irak askerinin silaha sarılarak ateşle karşılık verdiğini, bu sırada iki Amerikan askerinin öldüğünü belirtti.



Aynı kaynak, öğle saatlerinde Musul'un El Zicili mahallesinde meydana gelen olayda birçok yaralının da bulunduğunu belirtti, ancak sayı veremedi. Amerikan askeri sözcüsü, iki Amerikalı askerin öldüğünü doğrulamakla beraber, olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.