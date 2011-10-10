Irak askeri PKK'nın peşine düşecek

T24

Başbakan Nuri El Maliki, terör örgütü PKK ve İran'daki uzantısı PJAK'ı bertaraf etmek için en iyi seçeneğin Irak askerlerini kuzeye göndermek olduğunu söyledi.Irak Başbakanı, askerleri ne zaman ya da nasıl gönderecekleri konusunun askeri kapasitelerine ve içinde bulundukları durumun yapısına bağlı olduğunu ifade ederek, "Elverişli durum olduğunda orada olacağız" dedi.Maliki, Irak'ın kuzeyindeki dağlarda saklanan PKK ve PJAK teröristlerinin varlığına son vermenin, dış ülkelerin Irak'ın içişlerine müdahalesini sona erdirmenin mantıklı yolunun kuzeye asker göndermek ya da onların Irak topraklarındaki mevcudiyetlerinin önüne geçmek için yeterli önlemler oluşturmak olduğunu belirtti.Son aylarda PJAK'a yönelik operasyonlar düzenleyen İran'dan, geçtiğimiz ay içinde, teröristlerin İran topraklarını terk ettikleri açıklaması gelmişti.