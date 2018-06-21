Irak Anayasa Mahkemesi'nden seçim kararı

Irak Anayasa Mahkemesi, parlamentonun aldığı "seçim sonuçları yeniden elle sayılsın kararını" doğru bulduğunu açıkladı.

Mahkeme Başkanı Mithat Mahmut, mahkemede kararın görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Parlamentonun oylar yeniden elle sayılsın kararı anayasaya aykırı değil, doğrudur." dedi.

Mahmut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleriyle beraber, yurt dışı seçmenleri ve sığınmacıların oylarının iptal edilmesi kararının ise anayasal olmadığını, bunu reddettiklerini ifade etti.

Mahkeme, ayrıca parlamentonun Irak Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevine son verip, onların yerine elle sayım sürecinde görev alacak yargıçların atanmasını da doğru buldu.

12 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler hakkında Irak Parlamentosu, oyların hile karıştığı gerekçesiyle yeniden elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle IKBY'de güvenlik güçlerinin oylarının iptal edilmesi kararı almıştı.

Mesud Barzani liderliğindeki KDP söz konusu kararın iptal edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'yle beraber anayasa mahkemesine başvuru yapmıştı.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre bugün yapılan oturumda oy çokluğuyla "ülke genelinde seçimsandıklarının yeniden açılarak elle sayım yapılması" kararı alındı.

Meclis oturumunda ayrıca Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin görevlerinin dondurulması ve yerlerine 9 yargıcın atanması kararı verildi.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi başkanlığında düzenlenen 329 sandalyeli meclisteki oturuma 172 milletvekili katıldı.

Şii tabana sahip Sadr'ın desteklediği "Sairun" koalisyonu, 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek seçimlerin galibi olmuştu.