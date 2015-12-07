Irak Almanya'dan yardım istedi



Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Pazartesi günü Bağdat'ta Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter- Steinmeier ile görüştü. El Abadi görüşmede, IŞİD örgütüne karşı yürüttükleri mücadelede, Almanya'dan daha fazla yardım istediklerini belirtti.

El Abadi, terörizmin sadece Irak'a değil, tüm Avrupa'ya karşı bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Irak Başbakanı, Alman hükümetine çağrı yaparak, gelecekte Iraklı askerlerin de eğitimlerine destek verilmesini talep etti. Alman hükümeti halihazırda sadece Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki Peşmerge güçlerinin eğitimine destek veriyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier görüşme sonrası yaptığı açıklamada, IŞİD'in elindeki Irak askerlerinin kurtarıldığı operasyonun başarısına dikkat çekti. Alman bakan Abadi'nin taleplerini dikkatlice dinlediğini ifade etti.

'Türkiye ile kriz çözülmeli'

Steinmeier, Türkiye ile Irak arasında yaşanan krizin de bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bölgenin bir sorunu daha kaldırmayacağını belirten Steinmeier Ankara ile Bağdat arasında doğrudan görüşmelerin çok önemli olduğunu vurguladı.

IŞİD, Irak'ın büyük bir bölümünü kontrolü altına aldı. Ülkenin ikinci büyük kenti olan Musul'un da bazı kesimleri örgütün kontrolüne geçmiş durumda. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre yaklaşık 3 milyon 200 bin Iraklı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.