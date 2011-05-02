Irak ABD'ye 400 milyon dolar tazminat ödeme kararı aldı

T24 - Irak Parlamentosu, 1990-91 yılındaki Körfez Savaşı’ndan zarar gören Amerikalılar için 400 milyon dolar tazminat ödeme kararı aldı.



Irak’ın sonunda akıbeti idam olan devrik lideri Saddam Hüseyin 1990 yılında Kuveyt’i işgal ettiği zaman Baba Bush, Irak’a askeri operasyon kararı almış ve Birinci Körfez Savaşı adı verilen operasyon süresince Saddam bomba yağmuruna tutulmuştu. ABD’nin Patriot’larına karşı Scud füzeleriyle cevap veren Saddam, ayrıca savaş sırasında esir aldığı Amerikalılar’ı da kritik askeri hedeflerin yanına konuşlandırararak canlı kalkan olarak kullanmıştı. O mağdurlar tarafından Irak’ta Saddam rejiminin devrilmesinden sonra açılan davalar, ABD ile Irak’ın yeni hükümeti arasında varılan uzlaşmayla sonuçlandı. Irak Parlamentosu, Körfez Savaşı’nda “travma yaşayan, yaralanan, canlı kalkan olarak kullanılan, işkence gören” Amerikalılar’a 400 milyon dolar tazminat ödemesi hakkındaki kararı onayladı. Hükümetten yapılan açıklamada BM Kalkınma Fonu’nda Irak için ayrılan bütçenin bu davalar nedeniyle bloke edilme tehlikesi altında olduğu, tazminat ödemesiyle birlikte bu riskin de ortadan kalkmasını ümit ettikleri belirtildi.





Sadr Partisi ‘hayır’ dedi



Meclis oylamasında Irak’taki Şiiler’in radikal lideri Mukteda el Sadr’ın partisi olumsuz oy kullandı. Karar, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin imzasının ardından hukuki geçerlilik kazanacak. Bağdat, tazminat ödemeleri için petrol gelirinin yüzde 5’ini ayırıyor. Bu miktarın büyük bir kısmı Kuveyt’e veriliyor. Şimdiye dek Kuveyt’e ödenen miktarın 880 milyon doları bulduğu belirtiliyor. Körfez Savaşı için Irak’ın ödeyeceği toplam miktar ise 32.2 milyar doları bulacak. Irak Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası, 2003 yılındaki İkinci Körfez Savaşı’ndan kaynaklanan tazminat için Iraklılar’ın ABD’ye dava açılabileceğini belirtmişti.







