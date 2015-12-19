Irak: ABD'nin 'yanlışlıkla düzenlediği' hava saldırısında 9 askerimiz öldü

Irak Savunma Bakanlığı, ABD'nin dünkü hava saldırısında 9 askerinin öldüğünü açıkladı. Irak'tan yapılan açıklamada ABD'nin IŞİD'i vurmaya çalışırken hata yapmış olabileceği belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı ise olayın her iki tarafın hatasından kaynaklandığını söyledi. Yaralanan askerlerden biriyse "IŞİD'i geriletiyorduk. O sırada vurulduk" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Savunma Bakanlığı, ABD savaş uçağının Felluce kenti yakınlarında 'yanlışlıkla düzenlediği' hava saldırısında 9 Irak askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Savunma Bakanı Halid el Ubeydi, "Koalisyon güçleri Irak kuvvetlerinin Felluce yakınlarındaki ilerleyişine destek veriyordu. Bizim helikopterlerimiz kötü havadan dolayı havalanamamıştı. Ölen asker sayısı 9" dedi.

Irak ordusu daha önce 1 askerin öldüğünü, 9 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Olaya tanık olan askerler ise 25 askerin öldüğünü, tıbbi kaynaklar ise en az 20 yaralıyı tedavi ettiklerini söylemişti.

ABD: İki taraftan kaynaklanan hatalardan dolayı meydana geldi

Öte yandan Fransa'nın Suriye kıyılarına gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle'ü ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, olayın her iki taraftan kaynaklanan hatalardan dolayı meydana geldiğini belirtti. ABD, IŞİD karşıtı operasyonlar başladığından beri bu ilk 'müttefik ateşiyle vurulma' olayı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da benzer ifadeler yer aldı. Bağdat, Irak askerleriyle teröristler çok yakın olduğu, hatta iki tarafın birbirine yalnızca birkaç metre uzak olduğu için ABD'nin böyle bir hata yapmış olabileceğini kaydetti. Ancak saldırıda yaralanan ve adını vermek istemeyen bir asker, yapılan bu 'hata' açıklamalarını sorgulayıcı nitelikte ifadeler kullandı:

"Biz ilerliyorduk. IŞİD çekiliyordu. Birden arkamızdaki birlikler bombalandı."