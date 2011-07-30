-IRAK ABD'DEN 36 ADET SAVAŞ UÇAĞI ALACAK BAĞDAT (A.A) - 30.07.2011 - Irak'ın ABD'den 36 adet savaş uçağı satın alacağı bildirildi. Başbakan Nuri El Maliki, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'ın egemenliğini koruyabilmesi gerektiğini söyledi. Maliki, Irak hava kuvvetlerinden bir heyetin alım anlaşmasını yapmak üzere ABD'ye gideceğini bildirdi. Irak daha önce 16 adet F-16 almayı planlamış ancak bu yıl başında bu planı ertelemişti. Irak yetkilileri, bu parayı halkın gıda ihtiyacı için kullanmaya karar verdiklerini söylemişlerdi.