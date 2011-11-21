Irak, 4 Türk havayolu şirketinin uçuşlarını yasakladı



T24 - Irak yönetimi, Türk Hava Yolları, Atlasjet, Pegasus ve MNG Kargo'nun uçuşlarını bugünden itibaren yasakladı.











Gerekçe olarak Türk mahkemelerinin, Irak'a ait uçaklara el koyma kararı gösterildi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Türk yetkililer, bu kararın 25 milyon dolarlık borcun ödenmemesi ile alakalı olduğunu söylerken, gelişmenin Türk havayolu şirketlerine haftalık 3 milyon doların üzerinde kayıp yaşatacağı belirtiliyor.Irak'ın, Türk şirketlerine borçlarını ödememesi, 'uçuş krizi'ne sebep oldu. Türk mahkemeleri, Irak Havayolları'na ait uçaklara 'borç' gerekçesiyle el koyma kararı alırken, Irak Devleti de misilleme yaparak Türk şirketlerinin uçuşlarını durdurdu.





Sorun çözülmediği takdirde havayolu şirketleri haftada 3 milyon dolarlık kayıp yaşayacak. Gerginlik 3 yıl önce Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi'nin, 4-5 Türk petrol şirketine yaklaşık 20-25 milyon dolarlık borcunu ödememesi üzerine başladı. Türk şirketlerinin açtığı davalar sonucunda, mahkemeler Irak Devleti'ne ait uçakların haczine karar verdi.



Irak hükümeti de, tescilli uçaklar yerine kiralık uçakları kullanarak kararı 3 yıl by-pass etti. Irak'ın, aynı şekilde Kuveyt'e 25 milyar dolar borcu bulunuyor. Kuveyt'in Birleşmiş Milletler aracılığıyla baskı yaptığı Irak Devleti, haciz korkusu yüzünden kendi malı CRJ tipi uçaklarını sadece iç hatlar ve İran uçuşlarında kullanabiliyordu. Sayıca az gerçekleşen uçuşlar, CRJ tipi uçakların uzun süre yerde kalmasına yol açınca Irak Airlines da ciddi zarara uğradı.



Irak Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile haftada 6 noktaya 42 sefer düzenleyen THY, Atlasjet, Pegasus ve MNG Kargo şirketlerine yazı göndererek uçuşlara izin verilmeyeceğini bildirdi. Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türk şirketlerince 3 yıl önce alınan kamu mallarının haczi kararının Irak devletince yanlış yorumlandığını, uçuşların yeniden başlatılması amacıyla görüşme yürüttüklerini söyledi.



Haciz kararının tarafsız Türk mahkemelerince alındığına ve buna müdahale etmelerinin söz konusu olmadığına dikkat çeken yetkililer, "Irak Airlines, haciz kararı nedeniyle 3 yıldır kiralık uçaklarla sefer düzenliyordu. Bugüne kadar sorun yaşanmadı. Irak'ın neden şimdi böyle bir karar aldığını anlamış değiliz. Sorunun çözülerek uçuşların yeniden başlayacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.





Bağdat yönetimi, Türkiye'nin Irak'a uçuş yasağı getirdiğini savunuyor. Fransız AFP ajansına göre buna karşılık veren Irak, Türk uçaklarının ülkeye inmesini yasakladı. Yasak, kuzeydeki bölgesel Kürt yönetimini kapsıyor. Irak Ulaştırma Bakanı Hadi el Ameri'nin basın danışmanı Karim al Nuri, "Bu, Türkiye'nin havaalanlarına Irak uçaklarının inmesini yasaklamasına bir cevap. Irak'ın duruşu, Türkler'in günler önce yaptıkları göz önüne alındığında haklı ve normal." dedi.









