-Irak 18 adet F-16 alacak BAĞDAT (A.A) - 27.09.2011 - Irak, 18 adet F-16 savaş uçağı satın almak için Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin basın danışmanı Ali El Mussavi yaptığı açıklamada, ''Anlaşma imzalandı ve anlaşmanın bedelinin bir kısmı şirketin banka hesabına yatırıldı'' dedi. Mussavi, F-16 satın almak için Lockheed Martin ile yapılan anlaşmanın bedelinin ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi. ABD'li askeri kaynaklara göre, anlaşmanın Irak hükümetine maliyeti 3 milyar doları buluyor. Amerikalı askerler 31 Aralık'a kadar Irak'ı terk etmeye hazırlanırken, Iraklı ve Amerikalı askeri yetkililer Bağdat yönetiminin en önemli önceliğinin Irak'ın hava kuvvetlerini güçlendirmesi olduğunu söylüyorlar. Irak Başbakanı El Maliki 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, zayıf hava savunmasını güçlendirme planı kapsamında 36 adet F-16 savaş uçağı satın alacaklarını söylemişti. ABD kaynaklarına göre, Irak hava kuvvetlerinin 89'u helikopter ve 69'u uçak olmak üzere 158 hava taşıtı ve 7 bin 500 personeli bulunuyor. Hellfire füzeleriyle donatılmış üç adet pervaneli Cessna Caravan tipi uçağa sahip hava kuvvetlerinin, savaş uçağı ise bulunmuyor.