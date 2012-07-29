Suriye sınır kapısının kontolü için Irak ordusu ile Kürtler karşı karşıya geldi

Ortadoğuyu tehdit eden Suriye krizi, Irak’a da yansıdı. Irak-Suriye sınırında peşmerge kontrolünde olan Rabia Sınır Kapısı’nın Irak ordusu tarafından kontrol altına alınmak istemesi yeni bir gerginlik doğurdu. Irak ordusunun geçişine izin vermeyen Barzani’ye bağlı birliklere destek için 10 bin peşmerge daha gönderildi.

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye-Suriye-Irak üçgenindeki gerginlikler uluslararası boyutla sınırlı değil. Irak içinde de Kürt bölgesel yönetimi ile Bağdat arasında kriz sürüyor. Irak-Suriye sınırının peşmerge kontrolündeki kuzey kesminin Irak merkezi ordusu tarafından önceki gün denetim altına alınmak istenmesi üzerine Erbil ile Bağdat arasında tırmanan gerginlik yeni bir boyut kazandı. Sınırın kuzeyindeki Rabia Sınır Kapısı’ndan daha da kuzeye ilerlemek isteyen Irak merkezi ordusu birlikleri ile peşmergeler arasında başlayan gergin bekleyiş, dün karşılıklı mevzilenme ve mevzilerin takviyesiyle devam etti.

3 tabur geldi

Güneyden gelen üç taburdan oluşan merkezi ordu birlikleri zırhlı araçlar, top ve ağır silahlarla sınır kapısı yakınlarındaki Mahmudiye köyünde bekliyor. Merkezi ordu güçlerinin kuzeye geçmesine izin vermeyen Kahire köyünde konuşlu peşmergelere destek amacıyla iç bölgelerden 10 bin peşmergenin büyük kısmı gergin bekleyişin sürdüğü bölgeyle Şengal tarafına konuşlandırıldı. Diğer peşmergeler ise daha geride bekletiliyor.

Hedefimiz Kürtler değil

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, gelişmeler üzerine sınır kapısının denetimini vermeyen peşmergeleri, “anayasayı çiğnemekle” itham etti. Maliki’nin açıklaması şöyle:

“Suriye-Irak sınırına asker ve polis güçleri, olayların Irak’taki güvenliği olumsuz etkilememesini için yerleştiriliyor. Kürt bölgesi hedef alınmıyor. Ülkenin egemenliğini ve sınırları korumak merkezi hükümete münhasırdır. Bölgesel ya da vilayetlerin görevi değildir.”

Çok sabrettik

Maliki’nin sözlerine Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, halkının çıkarlarının bölgesel hesaplara veya şahsi isteklere kurban gitmesine izin vermeyeceği yanıtını verdi. Maliki ile kişisel bir sorunu bulunmadığını söyleyen Barzani, “Zaman zaman bu kriz şahsi bir meseleymiş gibi görülüyor. Maliki yıllarca Kürt bölgesinde yaşadı, benim yakın arkadaşımdı. Sorunları onunla anlaşarak çözmeye çalıştım ancak hiçbir anlaşmaya uymadı. Sorunumuz, diyalog diliyle anlaşma yerine silah dilini tercih eden zihniyetledir” dedi.

Sorunların Irak hükümeti tarafından çözülmemesi durumunda Kürt halkının beklentileri doğrultusunda hareket edeceklerini söyleyen Barzani, “Çok sabrettik. Irak hükümeti ve Kürt tarafı olarak sorunun anayasaya göre ve müzakere yoluyla çözülmesini istedik. Her zaman Irak tarafından çözüm bekledik, müzakereye inanan hiçbir kimseye müzakere kapısını kapatmadık” diye konuştu.

Bu arada krizin çözümü için ABD’nin devreye girdiği ileri sürüldü.

Petrol kavgası

Musul yakınlarında, Rabia Sınır Kapısı’nın bulunduğu Peşhabur bölgesi yıllardır peşmerge gücü tarafından kontrol ediliyordu. Son dönemde Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Bağdat’tan onay almadan yabancı şirketlerle petrol anlaşmaları yapması nedeniyle Maliki ile Barzani arasında kriz çıkmıştı.