IRA lideri İngiltere Kraliçesi ile buluşuyor

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun eski lideri, Kuzey İrlanda'daki yönetimin bakan yardımcısı Martin McGuinness ile İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in buluşması "tarihî" olarak değerlendiriliyor.

Silah bırakan İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) eski liderlerinden, Kuzey İrlanda Yönetimi Birinci Bakan Yardımcısı Martin McGuinness'in İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile ilk kez bir araya gelecek.

IRA'nın siyasî kanadı olarak bilinen Sinn Fein partili Martin McGuinness, çarşamba günü Belfast kentinde düzenlenen özel davette Kraliçe ile bir araya gelecek ve böylece bir Sinn Fein lideri ilk kez bir İngiliz hükümdarıyla el sıkışmış olacak.

Kuzey İrlanda'daki “normalleşme” sürecinin en önemli anlarından biri olarak değerlendirilen buluşmanın barış sürecine katkısının da büyük olacağı vurgulanıyor.

Söz konusu buluşmanın gerçekleşeceği haberi gündeme geldiğinde Sinn Fein partisinin İngiltere kraliçesine karşı nasıl bir tavır takınacağı hem parti kulislerinde hem de kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. McGuinness' in Kraliçeyle aynı etkinliğe davet edilmesi de tartışmaları hararetlendirmişti.

Davete katılmadı

Sinn Fein partisi yönetiminin cuma günü bir araya gelerek konuyu görüşmek üzere girdikleri toplantıdan, McGuinnness'in daveti kabul ederek Kraliçe ile görüşmesi yönünde karar çıkmıştı.

Sinn Fein partisi lideri Gerry Adams konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kararın bazı insanlar açısından, bilhassa da İngiliz kraliyet güçleri tarafından öldürülen onca kurban yakını için anlaşılması zor bir karar olduğunun farkındayım" dedi. Ancak Kuzey İrlanda'da "sorunun çözümü ve ulusal barışın sağlanması ve aynı zamanda cumhuriyetçi ulusal hedefleri açısından McGuinness'in davete katılmasını uygun bulduklarını" sözlerine ekledi.

McGuinness, Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl gerçekleşen İrlanda ziyareti sırasında Dublin Kalesi'nde verilen yemek davetine katılmamıştı. (Deutsche Welle Türkçe)

