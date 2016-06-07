İptal edilen ruhsat yeniden verildi, belediyeye 500 bin liralık cip hediye edildi!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren Toros Tarım Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin, iptal edilen ruhsatının yeniden verilmesi karşılığında Tekkeköy Belediyesi'ne 500 bin lira değerinde cip hibe etmesi ortalığı karıştırdı.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Tekkeköy Belediye Başkanı AKP'li Hasan Togar'ın, geçen 1 Haziran'da belediye meclisinde yaptığı "Göğsümüzü gere gere söylüyorum. Tekkeköy Belediyesi Toros Tarım'dan, ruhsatlarda gösterdiği kolaylığın ve iyi niyetin karşılığı, 500 bin liralık kaynağı bize ayırmışlardır" açıklamasına tepki gösterdi.



Akcagöz, "Tekkeköy Belediye Başkanı, mahkeme kararı ile ruhsatları iptal edilen bir ticari işletmenin, ruhsat işlerini yürütmeleri karşılığında firmadan 500 bin lira civarında hibe aldıklarını açıkladı. Hibe edilen yaklaşık 500 bin liralık 2015 model cip nerededir ve neden kamuoyundan gizlenmektedir?" diye sordu.

"Savcılığın harekete geçeceğini düşünüyoruz"

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, "Tekkeköy Belediye Başkanı, mahkeme kararı ile ruhsatları iptal edilen bir ticari işletmenin, ruhsat işlerini yürütmeleri karşılığında firmadan 500 bin lira civarında araç karşılığı hibe aldıklarını açıkladı. Konuyla ilgili Samsun Cumhuriyet Savcılığı’nın, bu kadar haberden sonra harekete geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın durumdan haberdar olup olmadığının da açıklanması gerektiğini söyleyen Başkan Tufan Açıkgöz, "Hibe edilen, yaklaşık 500 bin liralık 2015 model cip nerededir ve neden kamuoyundan gizlenmektedir?" diye sordu.

Tepkiler üzerine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın hibe edilen makam aracını kullanmadığı ve bakımda olduğunu söylediği öne sürüldü.