İptal edildiği söylenmişti; Muharrem İnce bugün miting yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iptal edildiği belirtilen Yapılan açıklamada, Bartın mitinginin 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda; Zonguldak Mitingi'nin ise 17.00'de Madenci Anıtı önünde yapılacağı duyuruldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada yarın planlanan Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal edebileceğini duyurmuştu.
İnce paylaşımında, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" demişti.