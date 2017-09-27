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İptal davasına davullu zurnalı uğurlama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar İlçesi'ndeki 16 mahalle hakkında, 2012 yılında Bakanlar Kurulu'nca verilen riskli alan kararının iptali ile ilgili Danıştay 14

27 Eylül 2017 02:26

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki 16 mahalle hakkında, 2012 yılında Bakanlar Kurulu\'nca verilen riskli alan kararının iptali ile ilgili Danıştay 14. Dairesi\'nde görülecek dava duruşmasına giden mahalle temsilcilerine, davullu zurnalı uğurlama yapıldı.
Bakanlar Kurulu\'nun 2012 yılında aldığı kararla riskli alan ilan edilen Karabağlar\'daki 16 mahallenin sakinleri, yarın Danıştay 14. Dairesi\'nde görülecek iptal davası duruşmasına, davullu zurnalı uğurlamayla gitti. 2015 yılında 170 kişi ile açılan, geçtiğimiz günlerde de 242 kişinin müdahillik dilekçesi verdiği riskli alan iptal davasına giden mahalle sakinlerinden Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği yöneticisi Derya Çolak, Karabağlar Mahalleler Birliği adına yaptığı basın açıklamasında, \"Mağduriyetlerimiz 2012 yılında Bakanlar Kurulu\'nca hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alınan riskli alan kararının alınmasıyla başladı. Riskli alan bahanesiyle hiçbir hizmetin getirilmediği, 5 yıldır tek bir çivi bile çakamadığımız mahallelerimizde 2018 yılı itibariyle astronomik rayiç değerlerle bizlerin burada istenmediği açıkça gösterilmiştir. Bizlere dönüşüm dayatılsa da, bizler haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz\" dedi. 

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