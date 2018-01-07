IPSOS'un araştırmasına göre Türkiye'de terör endişesi azaldı, eğitim ve ekonomi kaygısı arttı

IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, vatandaşlara geçen yıla ilişkin düşüncelerini ve bu yıldan beklentilerini sordu. 2016 yılının sonunda terörü en büyük sorun görenler, terörle mücadeledeki başarıyla 2017’de yarı yarıya azaldı. Ekonomiyi sorun görenler ise yüzde 23’le son 3 yılın zirvesinde yer aldı. Eğitimin en büyük sorun haline geldiğini belirtenlerin oranı ise 1 yılda yüzde 100’den fazla arttı.

Türkiye, 2017 yılına kâbus gibi bir olayla girdi. 2017’nin daha ilk saatinde terör örgütü DEAŞ’ın Reina’da yaptığı katliamda, 39 kişi terörün kurbanı oldu. Sonrasında da pek çok konuda memlekette sular pek durulmadı, tansiyon düşmedi. Anayasa değişikliği referandumuyla Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. OHAL ve KHK’lar tartışmalarda hep ön sıralardaydı. İlk kez bir anamuhalefet lideri, Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yürüyüşü” düzenledi.

IPSOS, 1320 kişiyle görüştü

Doğu’da bazı belediyelere kayyum atandı. AKP hükümetinin 6 AKP belediye başkanının istifasını istemesiyle, İstanbul’da Kadir Topbaş ve Ankara’da Melih Gökçek dönemi kapandı. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı. Mehmetçiğin Suriye’de sınır ötesi operasyonları, ABD ile FETÖ, YPG ve vize krizi, AB ve NATO ile gerilim, Rusya ile yakınlaşma, ABD’de Reza Zarrab’ın sanıklıktan tanıklığa geçiş yaptığı ambargo davası, Kudüs krizi, enflasyonun yeniden çift haneleri görmesi... Ve elbette lise ve üniversiteye giriş sınav sisteminin yeniden değişmesi.

Habertürk'ün haberine göre IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, her yıl olduğu gibi yine Türkiye Barometresi 2017-Yeni Yıl Özel Raporu’yla, Türk halkına 2017’den baki kalan psikolojiyi ve 2018’den beklentilerini sordu. Araştırma için 24 Kasım- 13 Aralık tarihleri arasında, tesadüfi örnekleme yöntemiyle 1320 kişiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler yapıldı. İşte yüzde 95 güven aralığında, +/- yüzde 2.5 yanılma payıyla ortaya çıkan sonuçlar...

Memnuniyet

2018'den iyimserlik

Kısmen memnun ama iyimser değil

Art arda yaşanan terör saldırıları nedeniyle 2017’yi negatif psikolojiyle karşılayan Türkiye, 2018’e biraz daha olumlu bir ruh haliyle girdi. Aralık 2016’daki araştırmada “memnuniyet” bildirenler sadece yüzde 25’ken, bu oran Nisan 2017’de yüzde 30’a, Haziran 2017’de ise yüzde 45 ile yılın zirvesine ulaştı. Ancak sonrasında yeniden düşüşe geçti. “Memnuniyet” pastasında yer alanlar, Aralık 2017’de yüzde 38’le geçen yılın 13 puan üstünde gerçekleşti. Ancak “memnuniyet”teki 13 puanlık artış, 2018’e yönelik iyimserliğe aynı oranda yansımadı. Araştırmaya katılanların geleceğe ilişkin beklentilerde daha temkinli olduğu görüldü. Aralık 2016’da yüzde 25 olan “iyimserler”, Ağustos 2017’de yüzde 39’u gördü ancak yılı Aralık 2017’de yüzde 27’de kapattı. Yani her 4 kişiden sadece 1’i gelecekten iyimser.

Terör kaygısı yarı yarıya düştü

Katılımcılara, “Türkiye’nin en önemli sorunu” da soruldu. Son 2 yılda olduğu gibi terör hâlâ listenin ilk sırasında. Ancak Aralık 2016’da terörü en büyük sorun gören yüzde 61’lik kesim, terörle mücadelede alınan sonuçlarla Aralık 2017’de yüzde 35’e düştü. “Kürt sorunu” diyenler ise yüzde 2 ile son 3 yılın en düşük düzeyinde.

Yüzde 64 onaylamıyor ve taşınmayı göze alıyor

En dikkat çekici olansa, eğitimi en büyük sorun görenler 2015 ve 2016’da yüzde 5 bandında seyrederken, müfredat ve TEOG ile üniversite sınavlarının değiştiği 2017’nin sonunda bu rakamın bir anda yüzde 12’ye yükselmesi. Bu konudaki memnuniyetsizlik ve kafa karışıklığı, sınav değişiklikleri doğrudan sorulduğunda kendini daha baskın gösteriyor.

TEOG’un ve üniversite sınavının değişmesini onaylamayanlar % 60’ın üzerinde. Yani her 3 kişiden 2’si, sınav sistemi değişikliğinden memnun değil. Yine toplumun % 64’ü, çocuğunun daha iyi bir eğitim görebilmesi için gerekirse taşınmayı göze alıyor.